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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا

الخميس، 04 أبريل 2019 11:01 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الكيمياء بشكل إلكترونى على التابلت، مؤكدين أن الامتحان راعى جميع الفروق الفردية ولم يستغرق دقائق محددة فى الإجابة عن الأسئلة. 
 
وأكد طلاب الصف الأول الثانوى العام، أن سيستم الامتحان والمنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة وبانتظام وتم الدخول على الامتحان دون مشكلات والنظام الإلكترونى للامتحانات أثبت أن المنظومة التقنية تحسنت بشكل متواصل منذ انطلاق الامتحانات أواخر مارس الماضى.
 
وقال على محمد،  بمدرسة رفاعة الطهكاوى الثانوية بالجيزة، إن الامتحان تضمن عدة جزئيات، واجاباتها مختصرة.
 
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منصة الامتحانات الإلكترونى تعمل بشكل طبيعى وتم رصد آلاف الطلاب يؤدون الامتحانات الالكترونية صباح اليوم فى مادة التاريخ. 
 

 


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