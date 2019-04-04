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طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء إلكتروينا على التابلت

الخميس، 04 أبريل 2019 12:09 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء إلكتروينا على التابلت طلاب اولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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يختتم اليوم الخميس 4 أبريل الجارى، طلاب الصف الأول الثانوى العام، الامتحانات الإلكترونية لهم، والتى بدأها الطلاب 24 مارس الماضى، ويؤدى اليوم الخميس الطلاب امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن هذا العام بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى لا يوجد ملاحق، قائلين سيؤدى الطلاب امتحانين نهاية الترم من العام الدراسى الحالى، وهذا كل ما فى الأمر، و إذا حصل الطالب على درجات نجاح ليس ضروريا أن يخوض الثانى، موضحا أن أكثر من 1.4 مليون امتحان خلال الفترة الماضية، وأن حجم منظومة الأسئلة هائل جدا حيث يحتوى على ملايين الاسئلة،

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى، إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة إن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن، حتى يتم الحديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة، فيما يتم نشره، وعدم الترويج لبعض الشائعات التى قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة اتخاذ قرارات أو إجراءات جديدة سيتم إعلانها بمنتهى الشفافية وفى الوقت المناسب.


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