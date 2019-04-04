طالب يهشم رأس زميلة ب"قالب طوب"لخلافات بينهما بقليوب

القليوبية-نيفين طه

هشم طالب رأس زميلة بالتعدى علية بالضرب ب"قالب طوب"لخلافات بينهما بدائرة قسم قليوب،تم نقل المصاب لمستشفي قليوب،والتحفظ علي المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب ،بتلrية أشارة من مستشفي قليوب التخصصى بوصول " عبدالرحمن . س" 15 سنة ،طالب ومقيم قليوب البلد دائرة القسم ،مصاب بكسر بمقدمة الرأس وقيىء مستمر ،وتم حجزه للعلاج ،ولايمكن استجوابه .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية ، و تبين من التحريات حدوث مشاده كلاميه بين المصاب والمدعو"محمد.م "15سنة، طالب ومقيم قليوب البلد ، دائرة القسم ، مصاب بجرح أسفل الشفه ، وتطورت لمشاجره قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه بقطعه حجرية، قالب طوب وفر هارباً .

بسؤال والد المصاب المدعو" سيد.م"، 42 سنة،صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم ذات العنوان ،أ يد ماجاء بالفحص،واتهم المدعو"محمد.م" بالتعدى على نجله بالضرب بقطعه حجريه قالب طوب واحداث اصابته المشار اليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة Kكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2286 جنح قسم قليوب لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة.