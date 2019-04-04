ضبط 4 أسلحة نارية وتنفيذ 1645 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، والمواد المخدرة والمتاجرين فيها، بالاشتراك مع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية آلية و6 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش و3 طلقة من ذات العيار، وقطعتى سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 1645 حكما قضائيا، وتحرير 725 مخالفة مرورية، وضبط 43 مخالفة مرافق متنوعة، و55 قضية تموينية، منها 10 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و9 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و8 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و5 قضايا توقف عن إنتاج خبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز، وقضيتى لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وقضية استيلاء على كمية من الدقيق البلدى المدعم.