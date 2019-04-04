ضبط 3 طن زبدة ولبن مجهولة المصدر بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، سيارة نقل محملة بـ 3 طن و462 كجم زبدة ولبن بودرة، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، في حملة تموينية.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم "ف ج د 2473" نقل، قيادة "ج.ع" (27 سنة - سائق)، بطريق رفيع مركز سنورس، محملة بـ طنين و250 كجم زبدة، وطن و212 كجم لبن بودرة، مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.