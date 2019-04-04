ضبط 1949 قضية تموينية والتحفظ على مئات الأطنان من السلع بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفقر الشيخ،برئاسة المقدم محمد دومة، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى،مدير أمن كفر الشيخ ، من ضبط 1949 قضية متنوعه،وضبط 137 طن و110 كيلو ملح طعامغير صالح، و10 أطنان و700 كيلو أرز أبيض،و68704 عبوه مواد غذائية مختلفة الأنواع،و 2 طن و360كيلو لحوم مجمدة،و3 أطنان و350كيلو أسماك مجمدة،و1493 عبوه أدوية بيطرية و1998عبوه بسكويت،و2130عبوة شيبسي،و500كيلو رنجة ،و920 قطعة أدوات صحية .

كما تمكنت الحملة ، فى مجال الغش التجاري ضبط6 أطنان و 150 كيلو سكر، و 1530 علبة سجائر ،و 11 طن أعلاف حيوانية، و22 طن أسمدة زراعية وتمكنت في مجال قضايا تداول السلع مجهولة المصدر،من ضبط 40 قضية حجب أرز شعير عن التداول بالأسعار بإجمالي مضبوطات 2023 طن أرز شعير،وفي مجال حجب واحتكار السلع ومنع تداولها بالأسواق،حررت ضبطت الحملة 77 قضية بإجمالي مضبوطات 38710 لتر مواد بترولية مدعمة وبيانها "24300 لتر سولارو14410 لتر بنزين 80،و1489 أسطوانة غاز،وضبط 14 قضية تجميع دقيق بلدي مدعم والمضبوطات فيها 24 طن و100 كيلو دقيق مدعم تقدر بإجمالي مبلغ269920جنيه.

كما تمكنت الحملة من ضبط 18 قضية تصرف في حصة دقيق بلدي مدعم والمضبوطات فيها 26 طن و700 كيلو دقيق مدعم بإجمالي مبلغ 299140 جنيه،و26 قضية انتاج خبز ناقص الوزن ،و9 قضايا انتاج خبز مخالف للمواصفات،و179قضية عرض لحوم مكشوفة للبيع،و465 قضية عدم حمل شهادة صحية ،و86 قضية مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص،و11قضية ذبح لحوم خارج المجزر الحكومي، و36قضية عدم الإعلان عن مخزن، فى مجال مراقبة الاسواق ونشاط المخابز البلدية المدعمة وحماية المستهلك،و738 قضية اعلان عن أسعار السلع المتداولة، و122 قضية بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، فى مجال ضبط وتوازن الأسعار بالأسواق، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.