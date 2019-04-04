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ضبط 182 قطعة سلاح و194 قضية مخدرات في حملات أمنية

الخميس، 04 أبريل 2019 03:54 م
ضبط 182 قطعة سلاح و194 قضية مخدرات في حملات أمنية سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت أجهزة الأمن حملاتها لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط " 182 قطعة سلاح نارى، 190 قطعة سلاح أبيض، 194 قضية مخدرات، 4 تشكيلات عصابية، 16 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 58 متهم ومراقب هاربين ، 243 دراجة نارية مخالفة، سيارة مبلغ بسرقتها، 26286 مخالفة مرورية، 811 مخالفة مرافق، 34 قضية مصنفات، وتنفيذ 71983 حكم قضائى متنوع" خلال 24 ساع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير.

 


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