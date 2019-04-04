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ضبط 1629 كرتونة مواد غذائية وأسماك منتهية الصلاحية بالزقازيق والحسينية

الخميس، 04 أبريل 2019 03:12 م
ضبط 1629 كرتونة مواد غذائية وأسماك منتهية الصلاحية بالزقازيق والحسينية اسماك فاسده-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية ، ضبط 1629 كرتونة مواد غذائية و و حوالي نصف طن أسماك مملحة ورنجة منتهية الصلاحية بمركزى الزقازيق والحسينية و مخالفات أخرى.
 
قامت إدارة الرقابة التموينية  برئاسة جمال زيدان مدير عام الرقابة التموينية وبعضوية  محمود جبروهانى محمود مفتشى الرقابه التموينيه بمديرية تموين الشرقية بحملة تفتيشية على مركزى الزقازيق  والحسينية أسفرت عن ضبط  مخزن سلع غذائية ومقرمشات بناحية مركز الزقازيق لحيازته وعرضه للبيع كميه مقدارها 1629 كرتونه بطاطس ومقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى بإجمالى عدد 239 ألف و 463 كيس و تم تحرر المحضر رقم 672 لسنه 2019 جنح امن دوله طوارئ مركز الزقازيق ضد المسئول عن المخزن.
 
كما توجهت الحملة الى مركز الحسينية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية  والمصانع والمخابز وأسفرت الحملة عن   ضبط كميه من السردين المملح مقدارها 350 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك الآدمى بداخل مصنع قبل طرحها فى الاسواق وبيعها للمواطنين وتم تحرير المحضر رقم 185 لسنه 2019 جنح امن دوله طوارئ مركز الحسينيه.                             
 
وتم ضبط 20 صندوق أسماك مدخنه - (رنجه) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الداله على مصدرها قبل طرحها فى الأسواق وتم تحرير المحضر رقم 186 لسنه 2019 جنح امن دوله طوارئ مركز الحسينيه ضد المسئول.
 
كما تم تحرير عدد 7 مخالفات تموينيه لاصحاب المخابز لانتاجهم خبز بلدى مدعم ناقص الوزن وتحرير محاضر إثبات حالة ضد المخالفين.
 
 

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