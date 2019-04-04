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ضبط 1010 هاربا من أحكام وتحصيل 152657 جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 04 أبريل 2019 06:20 ص
ضبط 1010 هاربا من أحكام وتحصيل 152657 جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملات أمنية - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1010 هاربين من أحكام، منهم  372 حكم جزئي، و 48 حكما مستأنف، 578  فى غرامات، و12 مخالفة كما تم تحصيل 152 الف و 657 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


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