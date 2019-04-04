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الخميس، 04 أبريل 2019 01:03 م
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ضبط منشآت طبية غير مرخصة فى حملة أمنية مكبرة

الخميس، 04 أبريل 2019 11:03 ص
ضبط منشآت طبية غير مرخصة فى حملة أمنية مكبرة المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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 وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الشئون الصحية بالجيزة ، وذلك للمرور والتفتيش البيئى على عدد من المنشآت الصحية للتأكد من إلتزامها بكافة المعايير والإشتراطات البيئية والصحية وتتبع منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

وأسفرت جهود الحملة فى يومها الأول عن المرور والتفتيش على 3 منشآت طبية بالهرم، حيث تبين وجود المخالفات البيئية والصحية ، بنيها عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط من الجهة الإدارية المختصة ، وعدم وجود سجل للمواد والنفايات الخطرة ، ودم وجود ترخيص تداول للمخلفات والنفايات الخطرة ، وعدم وجود سجل الحالة البيئية وعدم تخصيص مكان لتجميع النفايات الخطرة .

 

   

 


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