ضبط مصنع معسل مغشوش خلال حملة تموينية مفاجئة بمركز البداري

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أنه تم التشديد علي مسئولي أجهزة الرقابة التموينية بالمراكز والمدن، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور إستغلال المواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري، ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، ومدى إلتزام التجار بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، قد شنت حملة مكبرة برئاسة أيمن محروس رئيس المركز، والمقدم يحيى عبدالله وكيل مباحث التموين، وبمشاركة قوة من الشرطة، ومسئولي التموين، ورخص المحلات والإشغالات بالمركز للمتابعة والتفتيش والمرور على الأسواق، ومنافذ البيع، وتم ضبط مصنع بدون ترخيص لإعداد المعسل المغشوش وبداخله كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وكميات من العسل الأسود وعلب التغليف، ولواصق العلب تحمل شعارات ماركات تجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، مدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة تحت تصرف النيابة، كما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من البطاقات التموينية والأرقام السريه الخاصة بها، فضلا عن ضبط عدد من أجولة الدقيق البلدي المدعم، وأشار رئيس المركز إلى استمرار الحملات المفاجئة بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط، لضبط الأسواق ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.