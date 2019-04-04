video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مصنع معسل مغشوش خلال حملة تموينية مفاجئة بمركز البداري

الخميس، 04 أبريل 2019 11:42 ص
ضبط مصنع معسل مغشوش خلال حملة تموينية مفاجئة بمركز البداري جانب من المضبوطات
أسيوط فريق المحافظات
إضافة تعليق
أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أنه تم التشديد علي مسئولي أجهزة الرقابة التموينية بالمراكز والمدن، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور إستغلال المواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري، ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، ومدى إلتزام التجار بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه.
 
كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، قد شنت حملة مكبرة برئاسة أيمن محروس رئيس المركز، والمقدم يحيى عبدالله وكيل مباحث التموين، وبمشاركة قوة من الشرطة، ومسئولي التموين، ورخص المحلات والإشغالات بالمركز للمتابعة والتفتيش والمرور على الأسواق، ومنافذ البيع، وتم ضبط مصنع بدون ترخيص لإعداد المعسل المغشوش وبداخله كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وكميات من العسل الأسود وعلب التغليف، ولواصق العلب تحمل شعارات ماركات تجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، مدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين. 
 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة تحت تصرف النيابة، كما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من البطاقات التموينية والأرقام السريه الخاصة بها، فضلا عن ضبط عدد من أجولة الدقيق البلدي المدعم، وأشار رئيس المركز إلى استمرار الحملات المفاجئة بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط، لضبط الأسواق ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
ضبط مصنع معسل مغشوش (1)
ضبط مصنع معسل مغشوش (1)

ضبط مصنع معسل مغشوش (2)
ضبط مصنع معسل مغشوش (2)

ضبط مصنع معسل مغشوش (3)
ضبط مصنع معسل مغشوش (3)

ضبط مصنع معسل مغشوش (4)
ضبط مصنع معسل مغشوش (4)

ضبط مصنع معسل مغشوش (6)
ضبط مصنع معسل مغشوش (6)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. حملات تموينية مكبرة تستهدف الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

حملات تموينية

اخبار مصر




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة