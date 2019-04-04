ضبط مستريح جديد فى سوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لاستيلائه على مليون ونصف جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.

جاء ذلك فى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أربعة مواطنين "مقيمين بدائرة قسم جرجا بسوهاج" بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وكشفت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، كما أشارت إلى قيام المشكو فى حقه (حاصل على دبلوم تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بالحصول على مبلغ مليون و450 ألف جنيه من المُبلغين بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن سوهاج.. تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.