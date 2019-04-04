video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مستريح جديد فى سوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه

الخميس، 04 أبريل 2019 10:58 ص
ضبط مستريح جديد فى سوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لاستيلائه على مليون ونصف جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.

جاء ذلك فى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أربعة مواطنين "مقيمين بدائرة قسم جرجا  بسوهاج" بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وكشفت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، كما أشارت إلى قيام المشكو فى حقه (حاصل على دبلوم تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بالحصول على مبلغ مليون و450 ألف جنيه من المُبلغين بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن سوهاج.. تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحقيقات "مستريح الجيزة": استولى على نصف مليون جنيه لتشغيلها بالعقارات

مستريح

توظيف الاموال

جرائم توظيف الاموال

حوادث




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة