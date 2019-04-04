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ضبط شخص استولى على ربع مليون جنيه مقابل إلحاق ابن أحد المواطنين بالثانوية

الخميس، 04 أبريل 2019 11:11 ص
ضبط شخص استولى على ربع مليون جنيه مقابل إلحاق ابن أحد المواطنين بالثانوية المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لنصبه  على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبلغ 250 ألف جنيه بزعم قدرته على تسهيل إلحاق ابنه بإحدى المدارس الثانوية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بلاغاً من أحد الأشخاص ، بتعرفه من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى على أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أخرهم قضية "تزوير محررات رسمية".. والذى إستغل مهارته فى مجال إستخدام الحاسب الآلى، وقام بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية ، وزعم من خلالها بأنه "قبطان بحرى" بإحدى الأكاديميات البحرية ، وقدرته على تسهيل إلحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس الثانوية ، وقيامه بإرسال عدة رسائل عبر أحد برامج التواصل الإجتماعى إلى (المُبلغ) متضمنه صورة إستمارة قبول نجله بالمدرسة الثانوية – على خلاف الحقيقة - وتحصل منه على مبلغ (250) ألف جنيه تحت ذلك الزعم ، دون الوفاء بوعده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول ، وبفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة ، تبين قيام المتهم بإستخدامه فى نشاطه الإجرامى ، وإحتوائه على العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية والتى قام المتهم بإنشائها ، والرسائل المتبادلة بينه وبين المبلغ عبر برنامج التواصل الإجتماعى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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