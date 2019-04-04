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ضبط تاجر عملة بحوزته 200 يورو وربع مليون جنيه مصرى

الخميس، 04 أبريل 2019 11:04 ص
ضبط تاجر عملة بحوزته 200 يورو وربع مليون جنيه مصرى المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط صاحب محل أقمشة، لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام صاحب محل أقمشة بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذا من المحل ملكه مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم أثناء تواجده بالمحل، وتم ضبطه أثناء تعامله مع أحد الأشخاص "مزارع " وبحوزته مبلغ 200 يورو.

كما ضبط بحوزة المتهم " 243 ألفا و 880 جنيها، وألفان و160 دولار أمريكى، و400 يورو فضلا عن ضبط هاتفين محمول"، وبمواجهتهما قرر الثانى بحضوره لاستبدال مبلغ 400 يورو من المتهم الأول، وبمواجهه المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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