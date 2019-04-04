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صور.. وفد إعلامى إماراتى يزور "اليوم السابع".. ويشيد بتجربة الموقع الإليكترونى

الخميس، 04 أبريل 2019 04:52 م
صور.. وفد إعلامى إماراتى يزور "اليوم السابع".. ويشيد بتجربة الموقع الإليكترونى وفد إعلامى إماراتى يزور "اليوم السابع"
كتب محمد السيد - تصوير حسين طلال - حسن محمد
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زار وفد إعلامى إماراتى من جمعية الصحفيين الإماراتيين، اليوم الخميس، مقر جريدة "اليوم السابع" على هامش زيارته حاليا لعدد من المؤسسات الصحفية القومية و الحزبية و الخاصة.

وكان فى استقبال الوفد، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى أكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام وعصام شلتوت رؤساء التحرير التنفيذيين، وعادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة صوت الأمة.

ضم الوفد، فضيلة المعينى  نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتيين، وياسين سالم، وموزة مطر، وفاء السويدى، وعائشة الكعبى، ورائد الشايب، وفهد أميرى، وراية المزروعى، وكلثم المندوس، وقام الوفد بجولة داخل صالة تحرير اليوم السابع، للتعرف على آلية عمل الجريدة منذ كتابة الخبر وحتى نشره على الموقع والصحيفة الورقية.

فى البداية، رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع بالوفد الإعلامى، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والإمارات، مشيرا إلى أن تحديات الصحافة الالكترونية أكثر من الصحافة الورقية، وأن هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بأسعار الورق والأحبار.

وشدد خالد صلاح على ضرورة أن تنسق الصحافة العربية فيما بينها مع القائمين على السوشيل ميديا.

وأبدى الوفد الإعلامى الإماراتى إعجابه الشديد بتجربة صحيفة وموقع اليوم السابع فى مصر وقدرتها الكبيرة على التأثير وتشكيل وعى الرأى العام المصرى، وأيضا انتشارها الكبير فى الخليج العربى والدول العربية.

 

وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (1)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (2)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (3)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (4)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (5)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (6)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (7)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (8)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (9)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (10)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (11)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (12)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (13)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (14)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (15)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (16)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (17)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (18)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (19)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (20)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (21)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (22)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (23)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (24)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (25)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (26)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (27)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (28)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (29)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (30)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (31)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (32)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (33)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (34)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (35)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (36)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (37)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (38)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (39)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (40)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (41)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (42)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (43)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (44)
 
وفد إعلامى إماراتى يزور اليوم السابع (45)

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