صور.. وصول طفل برأسين من أسوان لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج

أسيوط ـ محمود عجمى

وصل ظهر اليوم، بمستشفى الاطفال الجامعى بمحافظة أسيوط، أول حالة نادرة جدا لطفل ذكر مولود برأسين ملتصقين واعضاء واجهزة مكتملة لطفل واحد قادما من مدينة كوم امبو محافظة أسوان.

وقال الدكتور ابراهيم على رئيس وحدة جراحة الأطفال المبتسرين بمستشفى الأطفال الجامعى، أن الحالة هى اصعب والاكثر تعقيدا بين حالات الاطفال المولودين حديثا، سواء لحالات توأم ملتصق أو حالات لأطفال فردية بعيوب خلقية، مشيرا إلى أنه منذ وصول الطفل إلى مستشفى اسيوط، وبدأ فريق طبى متخصص فى اجراء كافة الاشعات والفحوصات اللازمة، وكذلك استشارة المجموعات العلمية والمتخصصين على مستوى العالم فى جراحة الاطفال، وذلك لتقرير مصير الحالة سواء بفصل الحالتين من عدمه.

وأكد الدكتور أنه من الوارد جدا ان يظل الطفل على هذه الحالة لخطورة الفصل، وأن ذلك سيتم اقراره لاحقا عقب الانتهاء من الاجراءات الطبية المطلوبة.

وقال والد الطفل "محمد فراج أحمد" 37 سنة، المقيم بعزبة الواحي التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، زوجتى تبلغ من العمر 25 سنة، ومع شعورها بآلام الولادة ذهبت مباشرة الى عيادة احد الاطباء بمدينة كوم أمبو، لأنها تتابع حالتها من البداية خلال فترة الحمل، وتم إجراء عملية قيصرية لطفل برأسين وقلب واحد، وأنا لدى طفلة أخرى سليمة وطبيعية تبلغ من العمر عام ونصف.