صور.. وزيرا الطيران والرياضة يضعان اللمسات النهائية لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية

كتبت رحاب نبيل

التقي الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى،الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بديوان عام وزارة الطيران ، وذلك فى إطار الإستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 والتى ستقام خلال شهر يونيو المقبل .

وخلال الاجتماع أعرب وزير الطيران عن سعادته بإستضافة مصر لهذا الحدث الرياضى الأبرز بالقارة السمراء ، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والخدمات لجميع الفرق والوفود الإفريقية والدولية المشاركة من أجل انجاح هذا الحدث الهام وخروجه بالصورة المشرفة التى تليق بمكانه مصر أمام دول العالم، حيث تم تخصيص صالة (4) لاستقبال البعثات الرياضية المشاركة فى الحدث.

وأعلن المصري، عن إطلاق اسم البطولة على الصالة خلال فترة انعقادها فى مصر، ووجه بتخصيص كاونترات ولوحات إرشادية لتقديم التسهيلات للمشاركين والوفود فضلًا عن تكوين فرق عمل من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهره الجوى ومصر للطيران يرتدون زى مخصص لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات وصول وسفر الوفود المشاركة، مؤكدا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تحرص دائما على المشاركة فى مثل هذه الأحداث والمناسبات التى تستضيفها جمهورية مصر العربية بتوفير كافه سبل الدعم لضيوف مصر، كما أعطى توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لأعضاء البعثة المشاركين فى إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام يوم 12 من إبريل الجارى ، مضيفًا أن نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى سيستضيف التدريبات الخاصة لواحدة من المجموعات المشاركة فى البطولة، مشيرا الى أن الوزاره قدمت أسعار خاصة للمجموعات والمشجعين والوفود القادمة.

ومن جانبه تقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر لوزير الطيران المدنى على ما لمسه من تعاون مثمر وتنسيق دائم مع وزارة الشباب ، مشيرًا أن الوزارتين تربطهما علاقات تعاون وطيدة وغير تقليدية ، حيث أن وزارة الطيران تقوم دائمًا بتوفير الدعم والمساندة لجميع الألعاب الرياضية المشاركة فى الأحداث العالمية التى تمثل مصرفى مختلف المحافل الرياضية دوليًا.

جدير بالذكر أنه جارى توقيع بروتوكول بين مصر للطيران والاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( CAF) ينص على اختيار شركة مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 وتقديم تسهيلات السفر للمنتخبات والجماهير الافريقية والعربية.