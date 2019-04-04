صور.. وزراء خارجية الناتو يواصلون اجتماعهم فى واشنطن

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

يواصل وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" اجتماعهم، والذى يتزامن مع مرور 70 عامًا على تأسيس الحلف، وذلك فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال الاجتماع، يناقش المسئولون عدة قضايا دولية، متعلقة بروسيا وأفغانستان، ومكافحة الإرهاب، وتقاسم أعباء الحلف.

وأوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهذا الخصوص، أن الوزراء سيجتمعون فى الكونجرس الأمريكى، وأنه سيلقي كلمة باسم الحلف.