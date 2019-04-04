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صور.. وزراء خارجية الناتو يواصلون اجتماعهم فى واشنطن

الخميس، 04 أبريل 2019 03:02 ص
صور.. وزراء خارجية الناتو يواصلون اجتماعهم فى واشنطن
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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يواصل وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" اجتماعهم، والذى يتزامن مع مرور 70 عامًا على تأسيس الحلف، وذلك فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال الاجتماع، يناقش المسئولون عدة قضايا دولية، متعلقة بروسيا وأفغانستان، ومكافحة الإرهاب، وتقاسم أعباء الحلف. 

وأوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهذا الخصوص، أن الوزراء سيجتمعون فى الكونجرس الأمريكى، وأنه سيلقي كلمة باسم الحلف. 
الأمين العام لحلف الناتو
الأمين العام لحلف الناتو
بومبيو يتوسط وزراء خارجية الناتو
بومبيو يتوسط وزراء خارجية الناتو
صورة جماعية لوزراء خارجية الناتو
صورة جماعية لوزراء خارجية الناتو
وزراء خارجية الناتو يصفقون احتفالا بذكرى تأسيس الحلف
وزراء خارجية الناتو يصفقون احتفالا بذكرى تأسيس الحلف
وزير الخارجية الألمانى ونظيره الفرنسى
وزير الخارجية الألمانى ونظيره الفرنسى
وزير الخارجية الأمريكى يلقى كلمة
وزير الخارجية الأمريكى يلقى كلمة
وزير الخارجية التركى لاقى انتقادات واسعة خلال اجتماع الناتو
وزير الخارجية التركى لاقى انتقادات واسعة خلال اجتماع الناتو
وزيرا خارجية لاتفيا وليتوانيا
وزيرا خارجية لاتفيا وليتوانيا

 

 


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