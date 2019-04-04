صور.. هارى والأطفال.. قصة "الأمير الإنسان" نجل الأميرة ديانا

كتب محمد جمال

قصة حب كبيرة بين الأمير البريطانى هارى والأطفال، فيحرص دائما الأمير على مداعبة الأطفال واللعب معهم فى الكثير من المناسبات والزيارات.

فأثناء وصول الأمير هارى إلى قاعة غداء اللورد مايور، ليشهد حفل غداء خيرى وهو حفل لجمع الأموال لأسر قدامى المحاربين والذين تضرروا من الحروب خاصة فى أفغانستان وبريطانيا، التقى الأمير مع طفلة تحمل باقة من الزهور ليأتى الأمير ويتكأ ليداعب هذه الطفلة حرصا منه على مداعبتهم واللعب معهم.

الأمير هارى يمازح طفلة

كما قام الأمير هارى بزيارة مركز لرعاية الطفل غرب لندن بعد ظهر أمس الأربعاء، وتأتى زيارة الأمير هارى للمركز بهدف تسليط الضوء على أهمية الأنشطة والدورات التدريبية فى تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال والشباب، وجدير بالذكر أن المركز يقوم بتوفير أنشطة ودورات تدريبية فى مختلف المجالات للأطفال الصغار وذويهم والبالغين.



الأمير هارى يداعب طفلة

وخلال زيارة الأمير هارى للمركز قام بالمشاركة فى أحد فصول الباليه التى ينظمها المركز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4-6 أعوام، والتقطت الصور للأمير وهو يقوم بالوقوف على قدم واحدة رافعا يديه لأعلى، فى محاولة مازحة لاستعراض مهارته فى الباليه أمام الأطفال الصغار وقدرته على الحفاظ على توازنه أثناء الوقوف على قدم واحدة.



الأمير هارى والطفلة

الأمير هارى 34 عاما، قام أيضا خلال زيارته للمركز بمقابلة عدد من العاملين والمتطوعين للعمل فى المركز، إلى جانب مجموعة من المشاركين فى أنشطة.



الأمير هارى يداعب رضيعا



الأمير هارى يحاول إضحاك رضيعا



الأمير هارى يداعب طفلا



الأمير هارى يرقص بالية مع الأطفال