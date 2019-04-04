video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع المراحل التعليمية فى أسيوط

الخميس، 04 أبريل 2019 07:37 م
صور.. ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع المراحل التعليمية فى أسيوط صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

اعتمد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمراحل الدراسية المختلفة للعام الدراسى 2018 / 2019 والتى تبدأ يوم 30 أبريل من الشهر الجاري.

 

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تعليماته للموجهين واضعى اسئلة الامتحان بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية، والتعليمات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة، كما أكد على الجميع بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب داخل لجان الامتحانات، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

الصف الاول الاعدادي
الصف الاول الاعدادي

 

الصف الثالث الابتدائي
الصف الثالث الابتدائي

 

الصف الثالث الاعدادي - فترة مسائية
الصف الثالث الاعدادي - فترة مسائية

 

الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي

 

الصف الثاني الابتدائي_1
الصف الثاني الابتدائي_1

 

الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي

 

الصف الرابع الابتدائي_2
الصف الرابع الابتدائي_2

 

الصف السادس الابتدائي_3
الصف السادس الابتدائي_3

 

جداول امتحانات (1)
جداول امتحانات (1)

 

جداول امتحانات (2)
جداول امتحانات (2)

 

جداول امتحانات (3)
جداول امتحانات (3)

 

جداول امتحانات (4)
جداول امتحانات (4)

 

جداول امتحانات (5)
جداول امتحانات (5)

 

جداول امتحانات (6)
جداول امتحانات (6)

 

جداول امتحانات (7)
جداول امتحانات (7)

 

جداول امتحانات (8)
جداول امتحانات (8)

 

جداول امتحانات (9)
جداول امتحانات (9)

 

جداول امتحانات (10)
جداول امتحانات (10)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم أسيوط" يناقش مقترحًا لمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

تعليم اسيوط

امتحانات اخر العام

الاعدادي

الثانوي

الابتدائي




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة