صور.. ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع المراحل التعليمية فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

اعتمد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمراحل الدراسية المختلفة للعام الدراسى 2018 / 2019 والتى تبدأ يوم 30 أبريل من الشهر الجاري.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تعليماته للموجهين واضعى اسئلة الامتحان بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية، والتعليمات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة، كما أكد على الجميع بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب داخل لجان الامتحانات، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.



الصف الاول الاعدادي



الصف الثالث الابتدائي



الصف الثالث الاعدادي - فترة مسائية



الصف الثالث الاعدادي



الصف الثاني الابتدائي_1



الصف الخامس الابتدائي



الصف الرابع الابتدائي_2



الصف السادس الابتدائي_3



جداول امتحانات (1)



جداول امتحانات (2)



جداول امتحانات (3)



جداول امتحانات (4)



جداول امتحانات (5)



جداول امتحانات (6)



جداول امتحانات (7)



جداول امتحانات (8)



جداول امتحانات (9)