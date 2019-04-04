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صور.. ممثل العراق باجتماع وزراء الزراعة العرب: نعانى أزمة مائية بسبب تركيا وإيران

الخميس، 04 أبريل 2019 05:22 م
صور.. ممثل العراق باجتماع وزراء الزراعة العرب: نعانى أزمة مائية بسبب تركيا وإيران جانب من الاجتماع
كتبت - هناء أبو العز - تصوير حسام عاطف
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قال مناضل المهداوى، عضو الهيئة الاستشارية بوزارة الموارد المائية العراقية، إن العراق يتعرض بشكل خاص لتهديد وخطر مرتقب، ويواجه شح المياه بسبب أزمة المياه وسياسات دول الجوار وهى تركيا والعراق بشأنها، باعتباره دولة مصب ويتعرض نهره للجفاف، بسبب رغبة الجوار فى إنشاء سدود ومشروعات تنموية خاصة بهم، وقيامهم بأعمال تطوير واسعة، تؤثر على العراق.

ؤتمر أيام الأراضي والمياه 2019 (1)

وأكد المهداوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الاجتماع المشترك لوزراء المياه ووزراء الزراعة تحت عنوان " مؤتمر أيام الأراضى والمياه 2019 فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، أن أبرز التحديات التى تواجه المنطقة العربية، هى ندرة المياه وتدهور الأراضى، وظاهرة التغييرات المناخية،وتردى نوعية المياه، ومشاركة العراق فى هذا المؤتمر لأنه يواجه تحدى آخر وهو الموارد المائية المشتركة وحاجته لحل أزمته والتنسيق بين دول أعالى الحوضين وبحر المصب.

ؤتمر أيام الأراضي والمياه 2019 (2)

وأشار عضو الهيئة الاستشارية بوزارة الموارد المائية العراقية، إلى العراق إلى أنه يتوقع من المؤتمر مقررات لمعالجة تحديات الأمن المائى، موضحًا عرضه توصيات خاصة قد تصل إلى نتائج تفيد المنطقة، وتستهدف التنمية المستدامة.

ؤتمر أيام الأراضي والمياه 2019 (3)

 وأكد المهداوى، على ضرورة الاهتمام الجدى بالقضية، من قبل السياسين والمختصين، سواء باتخاذ إجراءات وقرارات صائبة، أو من خلال إعداد أبحاث ودراسات موضوعية لتشخصيها وعلاجها، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.


 
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