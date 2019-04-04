صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بمدينة الباجور

المنوفية _ محمدفتحى

أجرى اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الدخلية، مديرأمن المنوفية، جولة تفقد خلالها معرض السلع والمنتجات الاستهلاكية الذى نظمته المديرية للمواطنين بمدينة الباجور للاطمئنان على جودة المنتجات وأسعارها، والتقى عددٍ من المواطنين واستمع لهم، حيث أعربوا عن رضاؤهم عن المعرض، وأكدوا أن الأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، ووجهوا الشكر للوزارة على جهودها للتخفيف العبء عن كاهلهم.

‏يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى متناول الجميع وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع أصحاب المحلات الكبرى والسلاسل التجارية وتفعيلا لمبادرة "كلنا واحد".