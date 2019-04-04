صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة الباجور

المنوفية ـ محمد فتحى

أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية جولة مفاجئة للوقوف على الحالة الأمنية ومدى استعداد القوات لمجابهة أى تداعيات من شأنها أن تخل بالسلم والأمن العام، حيث تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بمدينة الباجور، كماقام بتوعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة ومستجدات الأمور.

وطالبهم ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن الشخصى.