صور.. محافظ مطروح يلتقي عدد من الشباب ويؤكد على أهمية دورهم فى التنمية

مطروح – حسن مشالي

التقى اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الأخميس، مع عدد من شباب المحافظة، فى إطار التواصل مع الفئات المختلفة، للوقوف على مقترحات وآراء الشباب، مع أهمية مشاركتهم وإطلاعهم على جهود التنمية الحقيقية فى المحافظة، وتأكيداً لاهتمام القيادة السياسية، بدعم هذا الدور باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها.

أكد محافظ مطروح، خلال كلمته، حرصه على الاستماع لكافة الآراء و قبول النقد البناء من أجل الإصلاح، مع أهمية دور الشباب فى تعريف المواطنين وتوضيح جهود التنمية الحقيقية، مع عدم الانسياق وراء الشائعات وإعلاء المصلحة العامة للمحافظة فوق المصالح الشخصية، مع تعظيم الإيجابيات التي تدفع إلى مستقبل أفضل لأبناء مطروح.

وأضاف المحافظ، بأن مكتبه مفتوح دائماً للجميع، مع الترحيب بكافة الآراء الجادة ودعمها من أجل الارتقاء بحياة المواطن وحل مشاكله، مشيداً بشباب مطروح ووعيهم الوطني وحفاظهم على تقاليد وعادات مجتمعهم، مع حرصه على عمل لقاءات دورية معهم ودعم أرائهم .

وأوضح المحافظ مطروح، بأن المحافظة تسعى لتحقيق طفرة تنموية حقيقية، مع الاستغلال المثل لمواردها وإمكانياتها وإقامة عدد من المشروعات التنموية، التي توفر مزيدا من فرص العمل، من خلال تطوير عدد من الشواطئ والحدائق العامة وتطوير عدد من المشروعات القائمة واستغلال الأصول غير المستغلة، مع ضرورة أن تكون الأولوية للمشروعات التي تخدم الجميع، ومن أجل تحقيق الصالح العام مع تطبيق القانون دون استثناء والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودون الإضرار بأحد.

من جانبهم طرح الشباب، مجموعة من الموضوعات والاستفسارات والمناقشات مع المحافظ، وأشادوا بلقائهم مع المحافظ وترحيبهم بجهود التطوير بالمحافظة، وأبدوا استعدادهم الدائم للمشاركة في الجهود التنموية المبذولة التي تحقق الصالح العام و توفر مزيد من فرص العمل، مع تفعيل دورهم فى توصيل كافة الرؤى والجهود التنموية الحقيقية المبذولة إلى لشارع المطروحى .