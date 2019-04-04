صور.. محافظ سوهاج يستقبل 122 مواطنا خلال 3 أيام لحل مشاكلهم

سوهاج - عمرو خلف

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج 122 مواطن خلال 3 أيام، وذلك ضمن مبادرة المحافظ للتواصل المباشر مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج فى بيان للمحافظة أن المحافظ وجه بترخيص 11 كشكا لمواطنين بمراكز سوهاج، وطهطا، والعسيرات، وأخميم، والكوثر، وطما، حيث يعانون ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، وذلك كمصدر دخل مناسب لهم، لافتاً إلى أن السيد المحافظ أحال 14 طلبا من المواطنين إلى مديرية القوى العاملة لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص.

وأضاف "التونى" أن المحافظ أحال 4 طلبات من مواطنين مقيمين بمراكز سوهاج، والمراغة، وأخميم إلى اللجنة المختصة بمبادرة "حياة كريمة" لفحص منازلهم وبيان حالتها، لإمكانية ضمها الى المبادرة وإعادة تأهيلها، حيث تضرر المواطنين من عدم قدرتهم المادية على إعادة تأهيلها، كما أحال المحافظ 16 طلب إلى مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالتهم الاجتماعية، لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه من ضمن الحالات التى استقبلها المحافظ، حالة لمواطنة تطلب علاج لزوجها المريض، حيث وجه المحافظ الإسعاف بالتدخل الفوري، ونقل زوج المواطنة المريض لعلاجه.

كما وجه لجنة مبادرة حياة كريمة بدراسة حالة مواطنة تقيم بمنزل عائلتها بأخميم، ولديها طفل مريض يعالج بمركز الأورام، وتعول 9 أفراد، وأولادها فى مراحل التعليم المختلفة، ودخل زوجها غير ثابت ولا يكفى متطلبات المعيشة، وتطلب إعادة تأهيل منزلها خاصة أن منزل العائلة الذى تسكن فيه آيل للسقوط.