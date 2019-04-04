صور... محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مائل بحى المرج

كتب سيد الخلفاوى

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على إزالة عقار مخالف مكون من 7 أدوار، بشارع عبد الله رفاعى بالمرج نظراً لإقامته بدون ترخيص وخطورة العقار لعدم السلامة من الناحية الإنشائية وظهور ميل بالعقار.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إزالة 4 أدوار وجارى استكمال الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وإحالته إلى النيابة العامة نظراً لقيام المخالف ببناء وتعلية 7 أدوار فوق العقار القديم مما أدى إلى ميل العقار.