صور.. محافظ البحيرة يلتقى نائب وزير الزراعة خلال مؤتمر "مزارع"

البحيرة - ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بمكتبه صباح اليوم، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، فى اطار بدء فعاليات مؤتمر "مزارع" للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي، الذى مقرر استمراره لثلاثة ايام .

و خلال اللقاء، تم بحث عدد من الخطوات العملية للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، وكذا التوسع فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة.

وأكد اللواء هشام امنة، أن محافظة البحيرة هي سلة الغذاء الأولى فى مصر، لما تمثله من انتاج وفير فى جميع انواع الخضر والفاكهة والموالح، بالإضافة لاستثماراتها المتنوعة فى مجالات الانتاج الحيواني و الداجنى والاستزراع السمكي، نظرا لامتداد وترامى حدودها وتنوع بيئاتها سواء زراعية او صحراوية او بدوية او ساحلية .

حضر الاجتماع، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، و عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، وحازم الأشموني السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة الطب البيطري والزراعة .