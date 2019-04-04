صور.. محافظ البحيرة ونائب وزير الزراعة يفتتحان معرض الإنتاج الزراعى بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ترافقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، معرض ومؤتمر "مزارع" للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والإستزراع السمكي، والمقام بمجمع دمنهور الثقافي بمشاركة 35 شركة متنوعة فى مجالات الأعلاف ومستلزمات المزارع والإنتاج الحيواني .

وأكد اللواء هشام آمنة، على أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة، ولديها العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون جاذبة للإستثمار، وخاصة في مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والإستزراع السمكي، مشيراً إلى توافر المناطق الصناعية بحوش عيسى ووادي النطرون مكتملة المرافق والبنية التحتية، حيث وجه دعوته لمسئولي الشركات العارضة بتوجيه إستثماراتهم إلى تلك المناطق، مؤكدا أن محافظة البحيرة سوقاً كبيرة لإستيعاب تلك المنتجات .

كما شدد محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المشروعات خاصة فى مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والإستزراع السمكي.

فيما اكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، على أن محافظة البحيرة من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجاً فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والإستزراع السمكي.

واضافت، أن وزارة الزراعة حريصة على إقامة تلك المعارض لما لها من دور فى تقديم وعرض المنتجات المرخصة والآمنة أمام جمهور المربين، وإعطاء فرصة أكبر للمنتجين سواء كانوا منتجين مدخلات أو إنتاج وإطلاعهم على أماكن البيع وتسهيل عملية التسويق.

واشارت، إلى أن مصر تنتج حالياً 1.8 مليون طن من الأسماك، و 1.6 مليون طن من الدواجن، ولابد من تضافر كافة الجهود للإستدامة فى الإنتاج .

حضر الافتتاح، عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، وحازم الأشموني السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة الطب البيطري والزراعة، ورئيس مدينة دمنهور، وعدد كبير من التنفيذيين بالمحافظة .