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صور.. محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم وزفاف 5 عرائس

الخميس، 04 أبريل 2019 08:59 م
صور.. محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم وزفاف 5 عرائس حفل الزفاف
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر ، إحتفالية يوم اليتيم السنوية التى نظمتها مؤسسة الأورمان بمركز المؤتمرات الدولى وتم خلالها اقامة حفل زفاف جماعى لعدد 5 عرائس وتكريم المتميزين رياضيا من ذوى الاحتياجات الخاصة والمتفوقين علمياً وحفظة القرأن الكريم والأم المثالية على مستوى محافظة الأقصر بالاضافة الى توزيع شيكات بمبالغ نقدية لمساعدة الاسر .

وقدم محافظ الاقصر الشكر لمؤسسة الاورمان ، لما تقوم به من أعمال تنموية لدعم المجتمع مطالباً العرائس الجدد بضرورة الحفاظ على ميثاق الزواج والتعامل بالمعروف فيما بينهم، وتضمن الحفل زفاف جماعى لـ (5) عرائس من الفتيات اليتيمات و تسليم (40) عروسة مبالغ نقدية وهدايا عينية كما تم تكريم  امهات مثاليات وتوزيع مبالغ نقدية لـ(5) منهم ، وتكريم (10) من المتفوقين علمياً ، وتكريم (10) من حفظة القرءان الكريم ، وتكريم (10) من متحدى الإعاقة.

وبدأت الاحتفالات بإعداد برنامج ترفيهى لاكثر من 300 طفل يتيم باحدى المناطق الترفيهية  بالاقصرن وتم توزيع وجبات عليهم ومنحهم الالعاب والهدايا، كما تم  توزيع ملابس جديدة على الأطفال ،  وشهد الحفل كلا من العميد ابراهيم كمال مدير فرع مؤسسة الأورمان بالأقصر ،  ومحمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والعديد من الأسر والأهالي.

 

 

محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم (2)
محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم (2)

 

محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم (3)
محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم (3)

 

محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم (1)
محافظ الأقصر يشهد إحتفالية يوم اليتيم (1)

 


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