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صور.. محافظة مطروح تنظم احتفالية بيوم اليتيم وتوزع هدايا للمتفوقين

الخميس، 04 أبريل 2019 03:32 م
صور.. محافظة مطروح تنظم احتفالية بيوم اليتيم وتوزع هدايا للمتفوقين خلال الاحتفال
مطروح – حسن مشالي
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نظمت محافظة مطروح، اليوم الخميس، احتفالية بيوم  اليتيم، بالنادي الاجتماعي، تحت رعاية اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بحضور المهندس تامر سعيد  السكرتير العام  و أحمد خير مدير التضامن الاجتماعي، تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي لليتيم فى الأسبوع الأول من شهر ابريل كل عام.
 
وقدم سكرتير عام المحافظة، التهنئة للأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة  خلال الاحتفالية، التي تضمنت فقرات فنية وغنائية واستعراضية والعاب ترفيهية، وقدم  الشكر لأسر الأطفال على رعايتهم وتحملهم  والتخفيف عنهم و تقدير حجم المعاناة في تربيتهم خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وكرم سكرتير عام محافظة مطروح، عدد  من الأمهات المثاليات و العرائس  و الأطفال الأيتام و الطلبة المتفوقين وحفظة القرآن الكريم  من الأيتام، وتوزيع وجبة غذاء على جميع الأمهات والأطفال المشاركين فى الاحتفالية،  وتوزيع هدايا عينية ومالية على الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
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