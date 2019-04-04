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الخميس، 04 أبريل 2019 09:24 م
خالد صلاح
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صور.. مأساة فتاة مصابة بالتواء بالظهر وعجز بالساقين ونفسها إجراء عملية ومعاش

الخميس، 04 أبريل 2019 08:04 م
صور.. مأساة فتاة مصابة بالتواء بالظهر وعجز بالساقين ونفسها إجراء عملية ومعاش فتاة مصابة بالتواء بالظهر وعجز بالساقين
كتب الأمير نصرى تصوير محمد الحصرى
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على الرغم من الألم والمرض ، الا أنها تثق فى أن الله معها  فى كل وقت ، هكذا ترى هبة عزيز سعد ، وسوف يرسل لها من يساعدها على تجاوز  المحنة . 

وقالت هبة عزيز سعد، التى تقيم كفر حكيم - كرداسة – محافظة الجيزة، لـ " اليوم السابع  " ، إنها ولدت بشكل طبيعى ، وأصيبت بالحمى منذ 20 عاما ولكن الأمور تدهورت بشكل كبير ، ونتج عن ذلك  التواء بالظهر ،  وعجز بالساقين وهشاشة فى العظام أدى إلى تكسير العظام حوالى 6 مرات ، وأضافت هبة أن طول مدة المرض استنفذت كل ما معها من أموال ، وتحتاج الى من يساعدها فى ماديا أو طبيا لأنها تحتاج الى  إجراء عملية تعديل بفقرات الظهر ، ومعاش شهرى .

للتواصل ت / 01278567434

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