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صور.. مأساة الطفل محمد بعد سقوط ماء مغلى على بطنه ورجليه

الخميس، 04 أبريل 2019 05:00 ص
صور.. مأساة الطفل محمد بعد سقوط ماء مغلى على بطنه ورجليه الطفل محمد بعد سقوط ماء مغلى على بطنه ورجليه
كتب - نيفين طه
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"محمد" طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، كان يمارس حياته بشكل طبيعى وسط والديه ويلعب ويلهو مثل باقى الأطفال، ولكن لم تدم الأيام كما هى، يشاء القدر أن تقع مياه مغلية على جسده وبطنه ليعيش حاليا مأساة، حيث لا يمكنه التحرك من شدة الألم من الحرق.

ويقول والدة "عادل" مقيم بمدينة شبرا الخيمة، أنا أعمل على باب الله لا أملك شيئا، يوم أشتغل وباقى الأيام لا أعمل وابنى حالته خطيرة والحرق شمل بطنه ورجله، ولا أملك أى اموالا لعلاجه، حيث لدى 3 أطفال آخرين.

وناشد الأب رجال الخير فى مساعدته لإيجاد دكتور تجميل لتبنى حالة ابنه لمعالجته.

طفل (1)

للتواصل مع الحالة 

01125202658

 
طفل (2)

 

 


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