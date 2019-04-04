صور.. كلية التربية النوعية جامعة المنيا تكرم مدير تحرير "اليوم السابع"

كتب فريق المحافظات

كرمت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع خلال ندوة بعنوان "كيف تصبح صحفيا محترفا"، حيث أهدته الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية والدكتور وائل صلاح رئيس قسم الإعلام التربوى درع الكلية تقديرا لجهوده فى تدريب الطلاب.

وألقى مدير تحرير "اليوم السابع محاضرة لطلبة قسم الإعلام التربوى حول طرق الصياغة الصحفية السليمة وكيفية تأهيل الطالب نفسه لسوق العمل بعد التخرج واستغلال فرص التدريب المتاحة أمامه لتحقيق أقصى استفادة وصقل قدراته.

وتفاعل الطلاب مع النصائح التى قدمها لهم محمد جمعة خلال الندوة التى حضرها عشرات الطلبة وعدد من أعضاء هيئة تدريس كلية التربية النوعية جامعة المنيا.

وتقدمت الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية بالشكر لمدير تحرير اليوم السابع على الخبرات التى نقلها للطلاب، مؤكدة على أن إدارة الكلية تعمل دائما على توفير التدريب للطلبة عن طريق الاحتكاك بأصحاب الخبرات، خاصة أبناء جامعة المنيا الذين يشغلون العديد من المناصب فى أماكن مختلفة ناجحة.

ومن جانبه أعرب الدكتور وائل صلاح رئيس قسم الإعلام التربوى عن سعادته لما قدمه الزميل محمد جمعة للطلبة من دفعة معنوية تساعدهم على إعادة ترتيب أولوياتهم وتحديد هدفهم خلال فترة الدارسة وبعد التخرج، مطالبا الطلبة بانتهاج نهج الناجحين واستغلال الفرص لتأهيل أنفسهم لسوق العمل.















































































