video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طلاب طور سيناء يبدعون فى رسم لوحات فنية بالحبوب الزراعية والمخلفات

الخميس، 04 أبريل 2019 01:45 م
صور.. طلاب طور سيناء يبدعون فى رسم لوحات فنية بالحبوب الزراعية والمخلفات جانب من المعرض
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
أبدع طلاب مدرسة طه حسين الاعدادية بطور سيناء، لوحات فنيه عديدة من حبوب الدرة والقهوة وثمار الكركدية، علاوة على استخدام المخلفات مثل الملاعق البلاستيك، ومواد من البيئة مثل الحجارة والرمل فى عمل اللوحات والتماثيل، فى المعرض الفنى الذى أقيم بقاعة مدرسة طه حسين الاعدادية.
 
و نظم المعرض، تحت رعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وهشام كمال موجه عام التربية الفنية بالمديرية، واشراف احمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و امل الفحام موجه التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية.
 
وقد شمل المعرض، لوحات وايات قرآنية بالاركت، قام بها طلاب المجالات الصناعية علاوة على رسم بالالوان والفحم. 
 
وقالت امل الفحام موجه التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية، أن الطلاب ابدعوا تلك اللوحات الفنية التى تعبر عن قيم جمالية اكتسبوها من البيئة المحيطة بهم، مستخدمين الالوان الطبيعية وحبوب الزراعية ومخلفات بيئية، مثل الملاعق واعواد الثقاب، مشيرة إلى ان المعرض سوف يكون متميز، و سيتم المشاركة به فى معرض الأنشطة المدرسية الذى سوف يكون خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء.
 
جانب من المعرض (1)
جانب من المعرض (1)

جانب من المعرض (2)
جانب من المعرض (2)

جانب من المعرض (3)
جانب من المعرض (3)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع مصر السياحى للتسوق بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديريه التربيه والتعليم بالمحافظه

معرض فنى




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة