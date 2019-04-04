صور.. طلاب طور سيناء يبدعون فى رسم لوحات فنية بالحبوب الزراعية والمخلفات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أبدع طلاب مدرسة طه حسين الاعدادية بطور سيناء، لوحات فنيه عديدة من حبوب الدرة والقهوة وثمار الكركدية، علاوة على استخدام المخلفات مثل الملاعق البلاستيك، ومواد من البيئة مثل الحجارة والرمل فى عمل اللوحات والتماثيل، فى المعرض الفنى الذى أقيم بقاعة مدرسة طه حسين الاعدادية.

و نظم المعرض، تحت رعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وهشام كمال موجه عام التربية الفنية بالمديرية، واشراف احمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و امل الفحام موجه التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية.

وقد شمل المعرض، لوحات وايات قرآنية بالاركت، قام بها طلاب المجالات الصناعية علاوة على رسم بالالوان والفحم.

وقالت امل الفحام موجه التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية، أن الطلاب ابدعوا تلك اللوحات الفنية التى تعبر عن قيم جمالية اكتسبوها من البيئة المحيطة بهم، مستخدمين الالوان الطبيعية وحبوب الزراعية ومخلفات بيئية، مثل الملاعق واعواد الثقاب، مشيرة إلى ان المعرض سوف يكون متميز، و سيتم المشاركة به فى معرض الأنشطة المدرسية الذى سوف يكون خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء.