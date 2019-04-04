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صور.. رحلات طريق شرم الشيخ الجديد تستغرق 4 ساعات.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 04 أبريل 2019 08:09 ص
صور.. رحلات طريق شرم الشيخ الجديد تستغرق 4 ساعات.. تعرف على التفاصيل الطريق الجديد
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى، إن الهيئة الهندسية أوشكت على الانتهاء من طريق شرم الشيخ الجديد الذى يعد نقلة نوعية فى حركة السيارات، لأنه يختصر المسافة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ لتكون 4 ساعات فقط، إضافة إلى تسريع زمن الوصول من المحافظات الأخرى إلى مدينة السلام، ما يعد نقلة نوعية وحضارية وتنعش كذلك من معدلات السياحة من وإلى مدينة شرم الشيخ.

 

رحلة مرورية

 

 

وأضاف المصدر، أن الطريق الجديد يبدأ من نهاية نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس ويمر بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء حتى مدينة شرم الشيخ، ويبلغ طوله 342 كم بداية من نفق الشهيد أحمد حمدى باتجاهين كل اتجاه يحتوى على 3 حارات، يضاف إليها 110 كيلو مترات، طريق مصر السويس الصحراوى، ليبلغ إجمالى الطريق من الدائرى حتى شرم الشيخ 450 كيلومترًا.

 

محدادات سرعة على الطريق

 

وأشار المصدر، إلى أن الطريق الجديد ضمن المشروع القومى للطرق، والمشروعات القومية لربط العاصمة بالمدن الساحلية ويشمل المشروع إنشاء شبكة من محطات خدمية لتموين سيارات تتبع الشركة الوطنية – ونقاط إسعاف كما سيتم توزيد الطريق بشبكات محمول واستراحات خدمية على الطريق وسيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

 

معدات الطريق
 

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