صور.. رئيس مدينة قويسنا يتابع أعمال البعثة الأثرية بعد الكشف الأثرى الجديد

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء أشرف موافى رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اعمال البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار، والتى تمارس مهام عملها بمدينة قويسنا، نائباً عن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية .

يأتى ذلك، عقب اكتشاف تابوت من الحجر الجيرى به 2 مومياء ورقائق ذهبية، يرجح أنها من العصر البطليمى، حيث يبلغ طول التابوت حوالى 2 متر وعرضة 60 سم، كما تم العثور علي ثلاث روؤس تماثيل رمزية من الحجر الجيرى وعملة برونزية ورقيقة ذهبية على هيئة جعران.

وضم فريق البعثة، الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لأثار وجه بحرى وسيناء والساحل الشمالى بالوزارة، ومصطفى رزق رئيس منطقة أثار المنوفية، وتم نقل التابوت إلى المخزن المتحفى بكفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لتأمين عملية النقل.