صور.. رئيس الوزراء يستقبل مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

- مدبولى: مبادرات الكشف عن الأمراض غير السارية والكشف على أطفال المدارس غير مسبوقة وتعكس اهتمام القيادة السياسية بصحة المصريين

- مدير الفاو يثنى على مبادرات الصحة.. ويشيد بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية فى مجال توفير الغذاء للمواطنين والقضاء على الجوع

‎التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،"خوسيه دا سيلفا" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وحضر اللقاء الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى.

وخلال اللقاء أشاد دا سيلفا بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية فى مجال توفير الغذاء للمواطنين والقضاء على الجوع، لا سيما من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التى تطبقها الحكومة، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدير عام الفاو أثنى على المبادرات التى يرعاها الرئيس السيسى فى مجال الكشف عن أعراض سوء التغذية والسِمنة لدى أطفال المدارس، وكذا الكشف عن أمراض السكر والسمنة لدى الكبار. وأضاف دا سيلفا أن السِمنة تعد من أخطر الأمراض التى تهدد صحة الإنسان، ومن هنا تأتى أهمية هذه المبادرات التى أطلقتها مصر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر ومنظمة الفاو، مؤكداً تطلع الحكومة لتعزيز هذا التعاون من أجل الاستفادة من خبرات المنظمة فى مجال الزراعة والأغذية. وأضاف مدبولى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تبنتها الحكومة متنوعة وغير مسبوقة، وقد أسهمت فى توفير السلع الغذائية وتحسين مستوى التغذية، من خلال مقررات تموينية وسلع مدعومة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبادرات الكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف على طلبة المدارس تعد من أهم المبادرات التى عرفتها مصر خلال العقود الماضية، ويعود الفضل فيها إلى القيادة السياسية التى تولى موضوع صحة المصريين اهتماماً فائقاً.

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح لفعاليات الاجتماع الوزارى المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب، والذى يُعقد اليوم الخميس 4 أبريل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الفاو.