صور... بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

كتبت رحاب نبيل

وصلت مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعثة فريق الزمالك اليوم، استعدادا للسفر، إلى المغرب مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ثمن نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبدأ الأبيض التجهيز والاستعداد بقوة لمواجهة بطل المغرب، الأحد الموافق 7 أبريل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة 14 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك على متن طائرة الخطوط المغربية مساء اليوم، وقام أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفر البعثة، وفندق الإقامة وملعب التدريبات، ومراسم الاستقبال فى المغرب.

وعلى الصعيد الفنى، شدد السويسرى كريستيان جروس على لاعبيه بضرورة غلق ملف الدورى بعد مواجهة سموحة، أمس الأربعاء، والتركيز فى المباراة المقبلة أمام حسنية أغادير المغربى.



















