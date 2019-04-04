video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور... بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

الخميس، 04 أبريل 2019 03:31 م
صور... بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب بعثة نادى الزمالك تصل مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

وصلت مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعثة فريق الزمالك اليوم، استعدادا للسفر، إلى المغرب مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ثمن نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبدأ الأبيض التجهيز والاستعداد بقوة لمواجهة بطل المغرب، الأحد الموافق 7 أبريل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة 14 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك على متن طائرة الخطوط المغربية مساء اليوم، وقام أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفر البعثة، وفندق الإقامة وملعب التدريبات، ومراسم الاستقبال فى المغرب.

وعلى الصعيد الفنى، شدد السويسرى كريستيان جروس على لاعبيه بضرورة غلق ملف الدورى بعد مواجهة سموحة، أمس الأربعاء، والتركيز فى المباراة المقبلة أمام حسنية أغادير المغربى.

بعثة-الزمالك-تصل-مطار-القاهرة-(1)
 

 

بعثة-الزمالك-تصل-مطار-القاهرة-(2)
 

 

بعثة-الزمالك-تصل-مطار-القاهرة-(3)
 
 
 
بعثة-الزمالك-تصل-مطار-القاهرة-(4)
 

 

بعثة-الزمالك-تصل-مطار-القاهرة-(5)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران للأعمال الفنية تضم عملاء أوروبيين جدد إلي هناجر الصيانة

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

بعثة الزمالك

مطار القاهرة

المغرب




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة