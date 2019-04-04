صور.. الزراعة تبدأ لأول مرة زراعة أنواع نخيل عالمية فى شلاتين

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتعاون مع مركز أبحاث تطوير النخيل، نجح الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية وبالتحديد، مشروع البحر الأحمر فى زراعة خمسة أفدنة بأنواع النخيل البرحى والمجدول والخلاص وهى من الأصناف العالمية فائقة الجودة بالإضافة إلى الصنف السكوتى المصرى فى وادى حوضين بالشلاتين ضمن أنشطة مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، فى بيان للوزارة اليوم الخميس، إن هذه هى المرة الأولى لزراعة هذه الأصناف بمنطقة الشلاتين وهى خطوة واعدة لتجربة هذه الاصناف واستغلال الظروف المناخية لمنطقة الشلاتين والتى تشابه إلى حد كبير الظروف المناخية لأماكن زراعة النخيل بالمملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل بدأ امس موسم حصاد القمح والشعير المنزرع فى منطقة وادى حوضين ليكون أول حصاد القمح على مستوى الجمهورية ، كذلك وصلت بالأمس الدفعة الثانية من كتاكيت التسمين عمر يوم واحد صنف روسى إللى مزرعة دجاج التسمين بالإضافة إلى بدء قطيع دجاج إنتاج البيض فى الإنتاج.

ومن جهته قال الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، إن هذه الأنشطة تأتى من خلال الأنشطة التنموية التى تجرى بوادى حوضين للزراعات المتكاملة والتى تهدف فى الأساس إلى استغلال كافة الموارد الطبيعية وتوفير المنتجات الزراعية لأعالى الشلاتين بأسعار مخفضة وخلق فرص عمل لابناء هذه المنطقة، فى مجالات الزراعة الاستزراع السمكي والإنتاج الحيوانى والدواجن لشباب هذه المدن.