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صور.. افتتاح أعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف

الخميس، 04 أبريل 2019 12:20 م
صور.. افتتاح أعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف
كتب إبراهيم قاسم
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أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الخبراء والطب الشرعي، والمهندس اشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، وذلك في افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعى بالقليوبية، ليخدم محافظتي القليوبية والشرقية.
 
وقد شملت اعمال تطوير المكتب انشاء حجرة خوادم رئيسية مؤمنة ومجهزة بالتقنيات الحديثة من أنظمة إطفاء الحريق وتكييف الهواء تعمل علي مدار 24 ساعة لضمان حفظ وسلامة الخوادم وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة لتحقيق سرعة ودقة تداول البيانات وتأمينها بأحدث انواع برامج تأمين المعلومات، بالإضافة الي انشاء 6 مكاتب متخصصة للاستكتاب، وتطوير البنية التحتية للمكاتب الإدارية ومكاتب الخبراء بالكامل لتوفير بيئة ملائمة للعمل وسرعة الانجاز، كذلك شملت اعمال التطوير تجديد استراحة الانتظار الخاصة بالمتقاضين واضافة كاميرات مراقبة بحجرات الاستكتاب والمدخل الرئيسي بالإدارة.
 
ويذكر ان طاقة هذا المكتب الاستيعابية تتجاوز 6000 قضية سنوياً، ويعمل على قوته الوظيفية 28 خبير و 14 موظف اداري، وتأتى اعمال تطوير هذا المكتب من خلال التعاون المشترك والمستمر بين وزارتى العدل والتخطيط في تطوير بعض منشئات الجهات التابعة لوزارة العدل سواء من ناحية البنية الاساسية او من ناحية البنية التقنية مما يسهم في رفع كفاءة اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (1)
افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (1)

افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (2)
افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (2)

افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (3)
افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (3)

افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (4)
افتتاح اعمال تطوير مكتب الادارة العامة لأبحاث التزييف (4)

 


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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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