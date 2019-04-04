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صور.. اعتقال كارلوس غصن للمرة الرابعة فى اليابان

الخميس، 04 أبريل 2019 06:10 ص
صور.. اعتقال كارلوس غصن للمرة الرابعة فى اليابان كارلوس غصن
رويترز
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ألقى ممثلو إدعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن اليوم الخميس للمرة الرابعة بشأن ما قالت تقارير إعلامية إنها قضية جديدة تتعلق بمدفوعات مريبة قدمتها نيسان لشركة في عمان خلال تولى غصن رئاسة الشركة.

أثناء نقل كارلوس غصن للمعتقل
أثناء نقل كارلوس غصن للمعتقل

 

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكى فى السقوط المشين للرئيس التنفيذى السابق لشركة نيسان والذى كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.

السيارة التى نقلت كارلوس غصن إلى السجن مرة أخرى
السيارة التى نقلت كارلوس غصن إلى السجن مرة أخرى

 

وقالت الهيئة إن ممثلى الإدعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به فى خيانة الأمانة بعد زيارة مقر إقامته فى طوكيو فى وقت سابق اليوم الخميس وطلبوا منه الخضوع للاستجواب.

سيارة تحمل غصن للمعتقل
سيارة تحمل غصن للمعتقل

 

وقال غصن فى بيان أرسله المتحدث باسمه والمقيم فى الولايات المتحدة عبر البريد الإلكترونى "اعتقالى هذا الصباح شائن وتعسفى".

صحفيون أمام مقر إقامة غصن
صحفيون أمام مقر إقامة غصن

 

وأضاف "هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد فى نيسان لإسكاتى من خلال تضليل ممثلى الإدعاء. هل اعتقالكم لى محاولة لكسرى؟ أنا لن أنكسر. أنا برىء من التهم التى لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدى".

قضية كارلوس غصن تثير الجدل
قضية كارلوس غصن تثير الجدل

 

وقالت نيسان إنها لا تستطيع التعليق على قرارات القضاء أو على الإجراءات القانونية.

كارلوس غصن
كارلوس غصن
مسئولون بالإدعاء اليابانى أمام منزل كارلوس غصن
مسئولون بالإدعاء اليابانى أمام منزل كارلوس غصن
مقر إقامة كارلوس غصن
مقر إقامة كارلوس غصن

 

 


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