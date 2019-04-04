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صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة

الخميس، 04 أبريل 2019 08:18 م
صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة
الغربيــة مصطفى عادل
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انتشرت القمامة في شوارع وميادين المحلة الكبرى والمدينة العمالية بصورة خطيرة وأمام المدارس والشوارع الرئيسية دون أن يقوم المسئولين بحي أول وثانى المحلة برفع القمامة .

وأصبحت ظاهرة سلبية من عديد من المظاهر بالمدينة العمالية ، حيث انتشرت القمامة بميدان الشون وشارع نعمان الأعصر وشارع ابوشاهين الرئيسى امام مدرستي الشهيد مالك مهران الثانوية والحرية الابتدائية وفي منشية البكري امام مدرسة الشهيد هشام البزاوي الابتدائية ومدرسة المحلة الثانوية بنات الي جانب طريق سكة زفتى وأمام حي ثان وشارع نادي الشرطة وموقف السرفيس بالمنطقة وانتشرت القطط والكلاب الضالة والحيوانات بصورة كبيرة الي جانب قيام نبيشة القمامة ببعثرتها على الأرض بحثا عن مخلفات بلاستيك وعلب الكانز .

 

بينما لم يتحرك أحد من المسئولين لرفع القمامة او قيام المسئولين بجهاز النظافة بكل حي بالعمل على التحرك بينما انتشرت الروائح الكريهة من مقالب القمامة وقيام بعض الأهالى باشعال النيران في أكوام القمامة للتخلص منها مما يؤدى إلى انبعاث الدخان الذى يتسبب في إصابة الطلاب والأهالى باختناقات شديدة.

 

قام الأهالى بإرسال العديد من الصور لتجمعات القمامة لمحافظ الغربيــــة للتدخل لدى المسئولين بالمحلة لسرعة رفع القمامة.

انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (1)
انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (1)

 

انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (2)
انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (2)

 

انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (3)
انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (3)

 

انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (4)
انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (4)

 

انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (5)
انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (5)

 

انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (6)
انتشار القمامة والمخلفات بشوارع المحلة (6)

 


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