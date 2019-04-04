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صور.. إعدام 1150 كيلو أغذية فاسدة بحملة مراقبة الأغذية فى سوهاج

الخميس، 04 أبريل 2019 09:37 ص
صور.. إعدام 1150 كيلو أغذية فاسدة بحملة مراقبة الأغذية فى سوهاج جانب من المضبوطات
سوهاج محمود مقبول
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قامت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتور سلامه الرشيدى مدير إدارة مراقبة الأغذية، بحملة أسفرت جهودها عن إعدام 1150 كيلو أغذية وتحرير 30 محضرا متنوعا.
 
جاءت الحملة، بمركز ومدينة أخميم، مدعومة بتأمين من قوات الشرطة، وتزامنا مع قرب أعياد شم النسيم، وتم إعدام 1150 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، عبارة عن أسماك مملحة متغيرة الخواص الطبيعية، ومخللات ولحوم مفرومة، ومشروبات ملونة وعصائر محظور تداولها، وملح طعام متحجر ومجمدات، وأقماع حلوى جلاب وتوابل.
 
شارك فى الحملة، 14مفتشا، تم تحرير 30 محضر جنحه مختلف شهادات صحية، ونقص اشتراطات صحية ونظافة للمحلات، ورخص باعه متجولين وبيع أغذية محظور تداولها، جاء ذلك تنفيذا لخطة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.
 
 
جانب من المضبوطات (1)
 
 

جانب من المضبوطات (2)
 
 
جانب من المضبوطات (3)
 

جانب من المضبوطات (4)
 

 


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