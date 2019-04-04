video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 04:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى قرى بالإسماعيلية يشكون تداخل الحدود مع محافظات مجاورة

الخميس، 04 أبريل 2019 04:00 ص
صور.. أهالى قرى بالإسماعيلية يشكون تداخل الحدود مع محافظات مجاورة منطقة جنوب كسفريت بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

تعانى قرى غرب وجنوب الإسماعيلية من تداخل الحدود مع محافظات مجاورة وهى قرية كسفريت التابعة لمدينة فايد على حدود محافظة السويس وقرية القصاصين القديمة تتقاطع مع مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية.

وتقع قرية كسفريت التابعة لمدينة فايد على حدود محافظة السويس وبها 14 فدان جنوب القرية فى نطاق محافظة السويس، ولها السيطرة الكاملة على المبانى والزراعات، ويعانى الأهالى من مشكلة تداخل حدود القرية مع محافظة السويس، وخاصة القطاع الجنوبى من القرية وهو الواقع على حدود السويس.

 ويطالب محمد الدميرى من أهالى القرية بضرورة حل المشكلة وخاصة أن هناك مساحة 14 فدانا تقع فى زمام محافظة السويس وهذه المساحة لا نستطيع استخدامها فى المنفعة العامة، وهناك طلب مقدم للمحافظة بتخصيص المساحه المذكورة لإنشاء مقابر للقرية عليها نظرا لضيق المساحة المقام عليها المقابر الحالية.

وفى قرية القصاصين القديمة، غرب الإسماعيلية، نفس المشكلة حيث تتبع مدينة الحسينية وهى الأقرب لها حسب التقسيم القديم بعد ثورة 23 يوليو 1952، وكانت كل منطقة التل الكبير تتبع الشرقية وبعض ضمها إداريا لمحافظة الإسماعيلية بقيت بعض القرى تابعة للشرقية، بحسب ما قاله أحمد حسنين السيد أحد مواطنى القصاصين القديمة لـ اليوم السابع، وأن معظم أوراقنا ومصالحنا لا يتم إنهاؤها إلا فى مدينة الحسينية شرقية، وخاصة التراخيص وإنهاء إجراءات بيع أو شراء الأراضى الزراعية لأنها تقع فى نطاق الشرقية، ولا نستطيع بناء مدارس أو معاهد على الأرض الزراعية إلا بعد موافقة مدينة ومركز الحسينية.

من جانبه قال المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظ الإسماعيلية، انه تم عقد عدة جلسات بخصوص مشكلة تداخل الحدود بين المحافظات المجاورة، وتم تشكيل لجان لدراسة الموقف ورسم الخرائط اللازمة على أرض الواقع بأحقية الإسماعيلية وولايتها على هذه القرى وتم عرض تقرير مفصل لمجلس الوزراء والتنمية المحلية بأخر ما توصلت له اللجان، وهناك توصية بتعديل الحدود الإدارية، وسوف تنتهى هذة المشكلة قريبا.

وأوضح السكرتير العام أن القرى التى تتداخل حدودها مع محافظات أخرى تستفيد من الخدمات التى تقدمها المحافظة من مياه شرب وكهرباء ورصف طرق، المشكلة فقط فى إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالبناء أو البيع والشراء للأراضى الزراعية، لأنها تقع فى زمام المحافظات المجاورة حسب الخرائط المساحية، وعند التعديل سيتم نقل كل هذة الخرائط إلى الإسماعيلية، ولن يكون هناك مشكلة مستقبلية لمواطنى هذه القرى.

1- منطقة جنوب كسفريت بالإسماعيلية
1- منطقة جنوب كسفريت بالإسماعيلية

 

2- المنطقة المراد تخصيصها مقابر بكفريت وتتبع السويس
2- المنطقة المراد تخصيصها مقابر بكفريت وتتبع السويس

 

4- تداخل الحدود مع الشرقية بقرية القصاصين
4- تداخل الحدود مع الشرقية بقرية القصاصين

 

5- مدخل قرية القصاصين القديمة
5- مدخل قرية القصاصين القديمة

 

6- أخر حدود القصاصين القديمة مع الإسماعيلية
6- أخر حدود القصاصين القديمة مع الإسماعيلية

 

7- قرية القصاصين القديمة
7- قرية القصاصين القديمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كبارى الإسماعيلية الجديدة نقلة حضارية وإنهاء للتكدس المرورى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

قرى الاسماعيليه

تداخل الحدود بين المحافظات

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة