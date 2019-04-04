صور.. أهالى قرى بالإسماعيلية يشكون تداخل الحدود مع محافظات مجاورة

الإسماعيلية – جمال حراجى

تعانى قرى غرب وجنوب الإسماعيلية من تداخل الحدود مع محافظات مجاورة وهى قرية كسفريت التابعة لمدينة فايد على حدود محافظة السويس وقرية القصاصين القديمة تتقاطع مع مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية.

وتقع قرية كسفريت التابعة لمدينة فايد على حدود محافظة السويس وبها 14 فدان جنوب القرية فى نطاق محافظة السويس، ولها السيطرة الكاملة على المبانى والزراعات، ويعانى الأهالى من مشكلة تداخل حدود القرية مع محافظة السويس، وخاصة القطاع الجنوبى من القرية وهو الواقع على حدود السويس.

ويطالب محمد الدميرى من أهالى القرية بضرورة حل المشكلة وخاصة أن هناك مساحة 14 فدانا تقع فى زمام محافظة السويس وهذه المساحة لا نستطيع استخدامها فى المنفعة العامة، وهناك طلب مقدم للمحافظة بتخصيص المساحه المذكورة لإنشاء مقابر للقرية عليها نظرا لضيق المساحة المقام عليها المقابر الحالية.

وفى قرية القصاصين القديمة، غرب الإسماعيلية، نفس المشكلة حيث تتبع مدينة الحسينية وهى الأقرب لها حسب التقسيم القديم بعد ثورة 23 يوليو 1952، وكانت كل منطقة التل الكبير تتبع الشرقية وبعض ضمها إداريا لمحافظة الإسماعيلية بقيت بعض القرى تابعة للشرقية، بحسب ما قاله أحمد حسنين السيد أحد مواطنى القصاصين القديمة لـ اليوم السابع، وأن معظم أوراقنا ومصالحنا لا يتم إنهاؤها إلا فى مدينة الحسينية شرقية، وخاصة التراخيص وإنهاء إجراءات بيع أو شراء الأراضى الزراعية لأنها تقع فى نطاق الشرقية، ولا نستطيع بناء مدارس أو معاهد على الأرض الزراعية إلا بعد موافقة مدينة ومركز الحسينية.

من جانبه قال المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظ الإسماعيلية، انه تم عقد عدة جلسات بخصوص مشكلة تداخل الحدود بين المحافظات المجاورة، وتم تشكيل لجان لدراسة الموقف ورسم الخرائط اللازمة على أرض الواقع بأحقية الإسماعيلية وولايتها على هذه القرى وتم عرض تقرير مفصل لمجلس الوزراء والتنمية المحلية بأخر ما توصلت له اللجان، وهناك توصية بتعديل الحدود الإدارية، وسوف تنتهى هذة المشكلة قريبا.

وأوضح السكرتير العام أن القرى التى تتداخل حدودها مع محافظات أخرى تستفيد من الخدمات التى تقدمها المحافظة من مياه شرب وكهرباء ورصف طرق، المشكلة فقط فى إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالبناء أو البيع والشراء للأراضى الزراعية، لأنها تقع فى زمام المحافظات المجاورة حسب الخرائط المساحية، وعند التعديل سيتم نقل كل هذة الخرائط إلى الإسماعيلية، ولن يكون هناك مشكلة مستقبلية لمواطنى هذه القرى.



1- منطقة جنوب كسفريت بالإسماعيلية



2- المنطقة المراد تخصيصها مقابر بكفريت وتتبع السويس



4- تداخل الحدود مع الشرقية بقرية القصاصين



5- مدخل قرية القصاصين القديمة



6- أخر حدود القصاصين القديمة مع الإسماعيلية