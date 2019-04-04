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صور .. أضبط مخالفة.. مياه الصرف والقاذورات تحاصر سكان "الضواحى" ببورسعيد

الخميس، 04 أبريل 2019 10:26 م
صور .. أضبط مخالفة.. مياه الصرف والقاذورات تحاصر سكان "الضواحى" ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج
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رصدت عدسة "الــيوم السابع " مياه المجارى و القاذورات تحاصر سكان  فاطمة الزهراء بحى الضواحى وسط تجاهل الجهات المعنية لشكاوى المواطنين الذين طال إنتظارهم لتدخل المسئولين للقضاء على مشكلة الصرف الصحى التى حولت حياتهم إلى جحيم ... ولكن دون جدوى .

وتشتكى جواهر عبد النعيم 45 سنة ربة منزل من سكان فاطمة الزهراء قائلة لــ "اليوم السابع" نعيش حياة غير أدمية منذ سنوات  الرواح الكريهة والناموس والفئران والقمامة والقاذورات حرمتنا من بيئية صحية وهواء نقى رغم العديد من الشكاوى لــ للمسئولين بحى الضواحى إلا أنهم لايبالون المأساة التى يعيشها السكان .

وتضيف بدريه على حسن 55 سنة قائلة: نشتكى لمين بعد أن حاصرت الأمراض والفيروسات القاتلة أطفالنا بسبب البرك والمستنقعات من مياه المجارى التى تزكم الأنوف فضلا عن تجاهل عمال النظافة للمنطقة رغم تسديد الرسوم مع الاقساط الشهرية بخزينة حى الضواحى وللأسف نعيش مأساة يومية  ولا نملك سوى "حسبنا الله ونعم الوكيل" .

ومن جانبهم ناشد السكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل وتفقد منطقة فاطمة الزهراء للوقوف على مدى المعاناة والمأساة الحقيقة التى يعيشها الأهالى بسبب مياه الصرف الصحى وسط تجاهل رئيس حى الضواحى .

٢٠١٩٠٣٢مياه-الصرف-الصحى--و-القاذورات-تحاصر-سكان-الضواحى-ببورسعيد٩_١٤٢٨١٠
٢٠١٩٠٣٢مياه-الصرف-الصحى--و-القاذورات-تحاصر-سكان-الضواحى-ببورسعيد٩_١٤٢٨١٠

 

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مياه-الصرف-الصحى--و-القاذورات-تحاصر-سكان-الضواحى-ببورسعيد-(5)
 

 


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