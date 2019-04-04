video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"صن" تنشر مقطع فيديو لتعرض مدرب أسود مصرى لهجوم أثناء عرض بأوكرانيا ..صور

الخميس، 04 أبريل 2019 01:05 م
"صن" تنشر مقطع فيديو لتعرض مدرب أسود مصرى لهجوم أثناء عرض بأوكرانيا ..صور الأسد يهاجم المدرب المصرى كوتا
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو يظهر تعرض حمادة كوتا مدرب الأسود المصرى فى أوروبا الشرقية، لهجوم شرس من قبل أسد السيرك أثناء العرض، حيث قفزت عليه القطة الكبيرة وغرزت أسنانها فى ذراعه وظهره وسط صراخ الأطفال. 
اسد السيرك يهجم على كوتا
اسد السيرك يهجم على كوتا
بعد الهجوم الوحشي في سيرك لوجانسك ، بشرق أوكرانيا ، استطاع الفنان المولود في مصر قتال الأسد الذي تراجع بعد ذلك إلى قفصه.
 
في وصفه للهجوم ، قال كوتا: "لقد استدعت أسدًا والثاني هاجمني من الأمام. قفز الأسد على وجهي وعضنى - لكن الحمد لله لم يصب رقبتي. وتركنى على الفور لكنه أصاب ظهرى وذراعى وساقى." 
أثناء العرض
أثناء العرض

اصابة مدرب الأسود
اصابة مدرب الأسود

حمادة كوتا بعد تعرضه للهجوم
حمادة كوتا بعد تعرضه للهجوم

كوتا بعد الهجوم
كوتا بعد الهجوم
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أصغر مدربة أسود تروى رحلتها مع الحيوانات المفترسة فى "كلام ستات"

حمادة كوتة: وزارة الثقافة تهمل السيرك.. وأتعرض لهجمة شرسة من الإعلام الروسى

حمادة كوتة لـ"اليوم السابع": الحكومة الروسية لم تمنعنى من دخول موسكو

حمادة كوتا

اوكرانيا

مدرب اسود

سيرك

اسود

هجوم اسود




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة