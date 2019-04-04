"صن" تنشر مقطع فيديو لتعرض مدرب أسود مصرى لهجوم أثناء عرض بأوكرانيا ..صور

كتبت رباب فتحى

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو يظهر تعرض حمادة كوتا مدرب الأسود المصرى فى أوروبا الشرقية، لهجوم شرس من قبل أسد السيرك أثناء العرض، حيث قفزت عليه القطة الكبيرة وغرزت أسنانها فى ذراعه وظهره وسط صراخ الأطفال.



اسد السيرك يهجم على كوتا

بعد الهجوم الوحشي في سيرك لوجانسك ، بشرق أوكرانيا ، استطاع الفنان المولود في مصر قتال الأسد الذي تراجع بعد ذلك إلى قفصه.

في وصفه للهجوم ، قال كوتا: "لقد استدعت أسدًا والثاني هاجمني من الأمام. قفز الأسد على وجهي وعضنى - لكن الحمد لله لم يصب رقبتي. وتركنى على الفور لكنه أصاب ظهرى وذراعى وساقى."