صحة الأقصر تعلن عدم ظهور حالات جديدة مصابة بالجديري المائي بين التلاميذ

وطمأن وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، أهالي الطلاب والتلاميذ في مختلف مدارس محافظة الأقصر بعدم ظهور حالات اشتباه جديدة بالجديري المائي، مشيراً إلي أن فرق الطب الوقائي منتشرة في مختلف انحاء المحافظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في جميع المدارس، لافتا الي ان المرض بسيط ومعظم الحالات تشفي تماما بدون علاج وعدد بسيط يحتاج إلي خافض للحرارة مع مضاد للحساسية والتزام الراحة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم تكليف الأطباء بالمرور اليومي على المدارس للقيام بأعمال المسح الطبي اللازمة ورصد ظهور أي حالات مصابة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة المخالطين لأي حالات مصابة بالمنازل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الجديري المائي مرض بسيط ينشط في كل عام خلال تلك الفترة التي تعد موسم انتشاره، مشيرا إلى أن فترة حضانته أسبوعين، مؤكدا أنه يتم تنفيذ برنامج توعوي بالإجراءات الوقائية لأولياء الأمور الذين تظهر لديهم أي حالات إصابة بالمدارس أو المنازل لسرعة الإبلاغ لأن الإبلاغ السريع يساعد على الشفاء المبكر، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بالمدارس ومن بينها ضرورة أن تكون فصول المدرسة جيدة التهوية والإبلاغ المبكر عن أي طفل تظهر عليه أعراض المرض لعزله عن زملائه وإعطائه العلاج اللازم، وتوفير المطهرات والصابون بالمدارس.

ومن جانبها قامت محافظة الأقصر، بإخطار المراكز والمدن والإدارات التعليمية والصحة، بتعميم التوعية لكل أولياء الأمور والمعلمين لرفع وعيهم بسرعة اكتشاف الحالات المصابة والتعامل معها وتقديم العناية الطبية لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.