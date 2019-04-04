شعبة الأسماك تحذر من زيادة أسعار الأسماك وتطالب بعودة رسم الصادر

كتب إسلام سعيد

طالبت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية بضرورة إعادة النظر فى قرار إلغاء فرض رسوم على صادرات الأسماك حتى لا ينعكس على الأسعار بالزيادة.

وقالت الشعبة، فى بيان لها اليوم الخميس، إن إلغاء رسوم صادرات الأسماك له تداعيات سلبية على الأسعار، حيث بدأت فى الارتفاع خاصة الأسماك الشعبية مثل "البلطى والبورى" الذى ارتفعت أسعارهما فعليًا، حيث ارتفع سعر البلطى حاليًا من 37 و38 جنيهًا إلى ما بين 40 و45 جنيهًا، والبورى من 70 و72 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

وقال أحمد جعفر رئيس الشعبة إنه عند صدور قرار إلغاء الرسوم على صادرات الأسماك، أعلنت الشعبة تحفظها على القرار وطالبت بضرورة دراسة أبعاده، خاصة فيما يتعلق بالأسماك الشعبية "البلطى والبورى" الذى يجب إعادة رسم الصادر عليهما للحفاظ على استقرار السوق من زيادة أسعارهما فى ظل قرب دخول موسمى شم النسيم وشهر رمضان المبارك، حتى لا تحدث زيادات جديدة فى أسعارهما.

وشدد "جعفر" على ضرورة مراجعة هذا القرار على الأقل فى النوعين الشعبيين "البلطى والبورى"، أما باقى الأصناف لا توجد بها أى مشاكل، لافتًا إلى أنه عندما تم إلغاء رسم الصادر منذ فترة على صادرات الأسماك وارتفعت أسعارها خاطبت الشعبة عن طريق غرفة القاهرة كل الجهات المعنية فى بيان رسمى لها، وتم فرض الرسوم مرة أخرى وعادت الأسعار لتستقر من جديد، وظلت مستقرة طوال الفترة الماضية حتى تم إلغاء رسم الصادر، وبدأت الأسعار تتحرك ولذلك الشعبة تتدخل وتكشف عما يدور بالسوق أمام كل المسئولين للسيطرة على أى مشكلة قبل أن تحدث فى ظل دخول مواسم يزداد فيها طلب الاستهلاك.