video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 08:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة نيوزيلندا: المتهم بالهجوم على المسجدين يواجه 50 اتهاما بالقتل

الخميس، 04 أبريل 2019 06:14 ص
شرطة نيوزيلندا: المتهم بالهجوم على المسجدين يواجه 50 اتهاما بالقتل موقع الهجوم
رويترز
إضافة تعليق

قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الخميس إن الرجل الاسترالى المتهم بقتل 50 مسلما فى هجوم مسلح على مسجدين فى كرايستشيرش سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع فى القتل.

وقالت الشرطة فى بيان "لا تزال هناك اتهامات أخرى قيد البحث".

وكان الاسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذى يشتبه بأنه من أنصار فكرة تفوق الجنس الأبيض قد سبق اتهامه بجريمة قتل واحدة فى أعقاب الهجوم وتم حبسه.

ومن المقرر أن يعود للمحكمة يوم الجمعة. ووصف الهجوم الذى وقع فى 15 مارس  بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد فى نيوزيلندا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تكريما لشهداء هجوم المسجدين.. صلاة الجمعة على الهواء فى تليفزيون نيوزلندا

نائب مستشار النمسا: حادث نيوزلندا خسيس وندين العنف والتطرف الديني

منفذ هجوم المسجدين فى نيوزلندا تبرع لحركة عنصرية متطرفة بأوروبا

نيوزلندا

الهجوم على مسجدين

كرايست تشيرش

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة