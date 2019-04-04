شاهد.."مباشر قطر" تفضح دعم تميم بن حمد للمجاز البشرية فى اليمن

كتب أيمن رمضان

فضح تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، جرائم النظام القطرى فى اليمن، والذى يعمل على دعم وتمويل الانقلابيين الحوثيين فى مواجهة الجيش اليمنى وقوات الشرعية، فضلاً عن نشر القتل والخراب والدمار فى أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن الهزائم المتتالية التى تتعرض لها ميليشيا الحوثى أزعجت تنظيم الحمدين بشدة وجعلته يعمل على أفكار جديدة فى مد يد العون لها من أجل استكمال مسلسل القتل والخراب.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،:"بعدما نجح الجيش اليمنى بالتعاون مع قوات دعم الشرعية الذى تقوده السعودية فى استرداد الأراضى اليمنية التى سيطرت عليها الميليشيات تحت قوة السلاح أغضب النظام القطرى ودفعه إلى بذل الكثير من المحاولات لإنقاذ المليشيات الحوثية ودفعها نحو ارتكاب العديد من المجازر فى محافظة تعز ضد المدنيين".

تضمن التقرير سبل دعم حزب الإصلاح اليمنى الإخوانى من قبل تميم بن حمد أمير البلاد، وكيف قام هذا الحزب وعبر ميليشياته المسلحة بالعديد من المجازر وقصف منازل المدنيين بالأسلحة الثقيلة وفرضه حصاراً خانقاً على العديد من المديريات بمحافظة تعز.